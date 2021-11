Carlos Carvalhal diz que tem "cumprido na íntegra" pedidos de António Salvador

Questionado sobre se houve um trabalho psicológico junto do plantel depois da goleada sofrida com o Benfica (6-1), na última jornada da I Liga, Carlos Carvalhal preferiu lembrar o percurso desde que chegou ao comando técnico dos bracarenses.

"A nossa passagem por aqui tem sido fantástica. Quando falei com o presidente António Salvador, ele apresentou-me sinteticamente as diretrizes: tentar ganhar jogos, tentar jogar bem para valorizar ativos, tentar fazer uma boa Liga Europa, tentar conquistar títulos e apostar nos jogadores da formação", elencou.

Feita a análise, o treinador frisou: "Foram cumpridos (os pedidos) na íntegra - e até acrescentámos."

"Já conseguimos títulos, estivemos em três finais [Taça da Liga, Taça de Portugal e Supertaça], lançámos nove jogadores jovens na equipa principal, foram vendidos ativos com encaixes significativos, praticamos um grande futebol, a melhorar, estamos nas competições todas e em primeiro lugar no grupo da Liga Europa. O ano passado foi uma das melhores épocas da história do Braga, mas este ano é uma história diferente, porque os denominados `três grandes` estão melhor apetrechados e fizeram avultados investimentos", disse.

O técnico defendeu que, "dentro deste fantástico percurso, há sempre um ou dois acidentes" e deu o exemplo da recente goleada por 5-0 sofrida pelo Bayern de Munique, "que alguns consideram a melhor equipa do mundo", diante do Borussia Moenchengladbach.

"No ano passado tivemos um com o Leicester [4-0, na Liga Europa], agora perdemos um, e perdemos bem, mas nada que seja diferente do Bayern de Munique com o M`Gladbach. São acidentes que acontecem a todas as equipas", disse.

Depois dessa pesada derrota com os `encarnados`, o treinador dos bracarenses explicou que tem aproveitado as paragens "para fazer evoluir a equipa e ela tem correspondido muito bem".

"Sintoma disso foi que, depois da última paragem, estivemos 11 jogos invictos e melhorámos substancialmente", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos açorianos, no sábado.

O técnico acrescentou: "A expectativa é a mesma: trabalhámos arduamente para melhorar os aspetos menos positivos. Foi uma semana espetacular, com bom ambiente e espírito positivo", disse.

Minhotos e açorianos já se defrontaram no campeonato (empate 1-1, nos Açores), jogo que servirá de "referência", e, desde então, o Santa Clara tem novo treinador, com Nuno Campos a substituir Daniel Ramos.

"Queremos muito ganhar e seguir em frente, estamos muito motivados para o jogo. Existem algumas diferenças no Santa Clara, o Nuno Campos fez muitas alterações, desde o guarda-redes, defesa, meio campo e ataque, pelo que é difícil perceber exatamente qual o `onze` e a dinâmica que vai apresentar, mas estamos preparados para vários cenários", disse o treinador da equipa detentora do troféu.

Sequeira lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo diante do Benfica e vai perder o resto da temporada, sendo que o seu substituto natural, Buta, também está indisponível.

"No esboço inicial [do plantel] está o Galeno com o Moura e o Buta com o Sequeira. O natural seria o Buta [ser o seu substituto], mas ele continua a ter alguns problemas. Prometeu muito no início da época, mas não está disponível. Vamos ter que arranjar uma solução, não de recurso, mas, antes de ir ao mercado, vamos testar tudo no plantel atual e na formação e só se sentirmos necessidade falaremos com o presidente para colmatar essa ausência, tendo em conta também a evolução ou não do Buta", detalhou.

Questionado sobre Raul Silva, defesa-central brasileiro em final de contrato e que pouco tem jogado ultimamente, Carlos Carvalhal frisou que conta com o jogador.

"É um jogador do plantel, um excelente profissional e excelente pessoa, jogou a final da Taça de Portugal [da época passada, com o Benfica] contamos com ele. Teve um período com algumas mazelas, mas está a trabalhar melhor há algumas semanas e pode ser opção para amanhã [sábado]", disse.

David Carmo, Buta, Sequeira e Tormena, lesionados, são as baixas dos `arsenalistas`.

Sporting de Braga e Santa Clara defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.