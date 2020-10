Carlos Carvalhal diz-se "maravilhado" com Paulinho

"Visto de fora, parece um bom jogador, visto de perto é um excelente jogador. Foi o jogador que mais me surpreendeu", afirmou, em entrevista aos meios de comunicação do clube, numa análise ao primeiro mês de competição.



O técnico revelou que, da imagem que tinha de Paulinho, "estava à espera de um bom jogador, com capacidade de ligação, de ataque ao espaço, com capacidade técnica e de finalização, com os dois pés, mas mais com o esquerdo, e jogo de cabeça".



"Mas, depois de contactar com ele diariamente, fiquei maravilhado, é um jogador muitíssimo melhor do que se vê de fora, é um jogador diferenciado", afirmou.



Carlos Carvalhal destacou igualmente um defesa central.



"O David Carmo também me surpreendeu, de fora não tinha noção da real valia e do potencial que ele tem, é um jogador de uma dimensão muitíssimo maior do que aquela que eu tinha visto de fora", disse.



Recém-chamado à seleção principal por Fernando Santos, "Sequeira é um exemplo não só para o Sporting de Braga e não só para o futebol, mas para toda a gente, para a sociedade", considerou o treinador.



Para Carvalhal, esta chamada significa que "vale a pena trabalhar com afinco, vale a pena ser honesto, porque ser chamado à seleção ‘AA’ aos 30 anos é possível e o Sequeira demonstrou-o, independentemente da idade ou de nunca ter sido internacional na formação".



O treinador manifestou-se ainda satisfeito pelo encerramento do mercado, porque, por muito focados e profissionais que os jogadores sejam, a possibilidade de haver uma transferência "mexe sempre com a cabeça".



"É legítima alguma instabilidade em função de uma possível saída, muitas vezes para um país distante, isso mexe sempre com a sua intimidade. A partir do momento em que o mercado fecha, essa pequena instabilidade desaparece e isso é bom", disse.



Carlos Carvalhal desejou que "as regras do mercado mudem" e que este "feche quando os campeonatos começam", mostrando-se também "contra" a reabertura da ‘janela', em janeiro.



"Preferia uma planificação para um ano inteiro, com um plantel curto e recurso às equipas B e mais jovens", o que traria benefícios ao próprio futebol português, frisando ainda que "a aposta na formação não é compatível com um plantel de 26 ou 27 jogadores, porque a janela [para os jovens] estaria fechada".



Defendendo que a equipa está "no bom caminho" e dentro do que perspetivava, Carlos Carvalhal analisou também as três jornadas da I Liga já decorridas, começando por lembrar a derrota por 3-1 na estreia, no Estádio do Dragão, diante do FC Porto.



"Fizemos um grande jogo, dividimo-lo, e perdemos apenas nos pormenores, podíamos ter feito mais pontos", disse.



Já a primeira parte do jogo, em casa, com o Santa Clara (derrota por 1-0), na segunda ronda, foi "sofrível", mas a segunda foi "excelente”: “Foi aquele jogo que acontece uma vez na época, em que podíamos ter ganho confortavelmente e acabámos por não conseguir pontos".



Da visita a Tondela, na terceira jornada, veio a primeira vitória e com uma goleada por 4-0.



"Foi uma exibição concludente, a grande diferença desse jogo para os dois anteriores foi apenas a eficácia", disse.