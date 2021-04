Carlos Carvalhal espera jogo difícil em Faro, mas quer trazer os três pontos

Na última jornada, os bracarenses perderam, em casa, com o Benfica (2-0) e caíram para a quarta posição, tendo o treinador ‘arsenalista' considerado positivo o interregno de duas semanas para os compromissos da seleção.



"Esta paragem foi boa, foi uma semana de trabalho espetacular, principalmente esta última. Toda a gente envolvida, até estranhamos [tanta gente], mas é positivo porque a competição interna aumentou e agora queremos expressar em Faro tudo o que treinámos durante a semana", disse na antevisão da partida à televisão do clube.



O treinador frisou estar "muito satisfeito com a dinâmica, a recuperação de energia e a absorção e consolidação de ideias" pela equipa.



"Temos o máximo respeito pelo Farense, é uma equipa boa, organizada, fico muito contente que o Jorge Costa esteja no futebol português. É um treinador positivo, as suas equipas não são negativas, o que é bom para o jogo", salientou.



Carlos Carvalhal destacou ainda a "capacidade individual dos jogadores do Farense" e a "tradição" de jogar em Faro para concluir que tem a "consciência" que será "um jogo difícil" para o Sporting de Braga.



"Mas isso não retira nada da nossa ambição de querer discutir os três pontos, esse é o nosso grande objetivo. A nossa confiança é máxima, vamos com tudo para vencer o jogo. [Mas] Digo o mesmo daqui a oito dias e digo o mesmo desde o início da época, não estou a mudar nada no nosso discurso: entramos para vencer os jogos todos", disse.



O treinador frisou que o Sporting de Braga "pratica um bom futebol, o que é reconhecido por muita gente", mas acima de tudo é uma equipa que procura saber "interpretar bem tudo o que acontece no jogo".



"Há equipas que nos têm feito sofrer, amanhã [segunda-feira] vai haver momentos em que vamos ter que sofrer e vamos saber responder às vicissitudes do jogo. Pensamos que estamos muito bem preparados e, apesar de termos feito muito bem até ao momento nas diversas competições, achamos que o melhor ainda está para vir", antecipou.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 50 pontos, e Farense, 15.º, com 22, defrontam-se a partir das 18:45 de segunda-feira, no Estádio de São Luís, em Faro, num jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.