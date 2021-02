Carlos Carvalhal espera Portimonense a discutir o jogo e elogia Sporar e Borja

"Todas as equipas do [treinador] Paulo Sérgio têm uma propensão ofensiva significativa, um futebol positivo, e isso agrada-me, porque sabemos que vamos defrontar uma equipa positiva, que vai tentar vencer e discutir o jogo", disse à televisão do clube, na antevisão da receção aos algarvios.



O técnico dos minhotos frisou, contudo, que, apesar de saberem da "valia da equipa e do treinador" adversários, o Sporting de Braga vai "entrar desde o primeiro minuto à procura dos três pontos".



Carlos Carvalhal disse ainda estar "muito satisfeito" com os mais recentes reforços Borja e Sporar, que chegaram do Sporting no último dia do ‘mercado de inverno’, no âmbito da transferência de Paulinho para os ‘leões'.



Quanto ao ponta-de-lança internacional esloveno, Carlos Carvalhal assumiu ser "um desejo antigo do Sporting de Braga".



"Antes de ir para o Sporting, o Braga já se tinha interessado por ele. Não tenho dúvidas nenhumas que nos vai ser muito útil, tem personalidade, atitude, é um guerreiro, está com muita vontade de jogar e de ajudar a equipa e estar motivado é muito importante, muitas vezes eleva o jogador para um nível ainda maior, é essa a nossa expectativa. Que faça o que sabe, que é jogar bem e vai, com certeza, imprimir qualidade à nossa equipa", frisou.



Já o internacional colombiano Borja vem para uma posição "um pouco deficitária, a de lateral esquerdo", explicou o treinador.



"O Raul [Silva] joga muitas vezes aí, mas não é verdadeiramente a sua posição, ele joga mais por dentro. O Caju joga mais na posição do Galeno, pelo que o Borja será o que está mais perto das características do Sequeira. Fizemos uma aposta de médio prazo e temos boas expectativas em relação a ele", disse.



A propósito de, na quinta-feira, disputar a última jornada da primeira volta do campeonato, Carlos Carvalhal fez um balanço do trajeto do Sporting de Braga em todas as competições, considerando ser "um registo impressionante".



"Temos vindo a fazer um bom campeonato, não temos empates, só vitórias ou derrotas, o que é um pouco a nossa filosofia, jogar só para ganhar e isso acarreta riscos e também se pode perder", notou.



O treinador considerou ainda que a entrada fulgurante do Sporting de Braga na jornada passada, em Moreira de Cónegos, onde, aos 22 minutos, já ganhava por 3-0, é fruto de uma "forma de jogar agressiva, no bom sentido", aliada a "uma qualidade de jogo assinalável e uma identidade muito marcada".



Sporting de Braga, terceiro classificado, com 33 pontos, e Portimonense, 13.º, com 15, defrontam-se a partir das 21h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.