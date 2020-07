Carlos Carvalhal espera Portimonense ‘incómodo’ no duelo com o Rio Ave

Na antevisão ao desafio, Carlos Carvalhal salientou o crescimento da formação algarvia desde a retoma do campeonato, perspetivando "um bom jogo, com ambas as equipas a quererem vencer".



"Vai ser um adversário incómodo, que depois da retoma da Liga mudou comportamentos e resultados. O Paulo Sérgio [treinador do Portimonense] tem feito um bom trabalho, com uma matriz que identifica uma forma de jogar que não é conservadora. Estamos à espera de um jogo dividido, com um adversário que vai querer ganhar, tal como nós", disse o técnico.



O conjunto vila-condense perdeu, na última jornada, o quinto lugar do campeonato, ao ser derrotado em Barcelos, pelo Gil Vicente, numa partida que Carlos Carvalhal disse ter "sido disputada em condições pouco habituais", mas vincando que o grupo de trabalho "já superou a derrota".



"Já falei com os jogadores e dei-lhes os parabéns, porque nas condições em que jogaram, nomeadamente com o calor, tiveram atitude espetacular. Já seguimos em frente", disse o técnico.



A equipa continua envolvida na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima época e também a perseguir a melhor pontuação de sempre na história do clube, que está a quatro pontos de ser atingida. Carlos Carvalhal tem reconhecido o apoio dos adeptos para atingir esses objetivos.



"Estamos satisfeitos com todo o que temos recebido dos adeptos. Não os podemos ter no estádio, mas estamos a lutar por eles para lhes dar alegrias", sublinhou.



O técnico, que não divulga a lista de convocados, confirmou que os médios Al Musrati e Lucas Piazon ainda estão em dúvida para este desafio, por estarem a recuperar de mazelas, sendo certas as ausências de Júnio Rocha e Jambor, ambos lesionados.



O Rio Ave, sexto classificado, com 47 pontos, recebe na quinta-feira o Portimonense, 17.º, com 27, numa partida agendada para as 17:00, em Vila do Conde, e que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.