Carlos Carvalhal promete Rio Ave "incómodo" para o Desportivo das Aves

O técnico dos vila-condenses até reconheceu que "este será um dos jogos mais difíceis" dos últimos tempos para a sua equipa, mas partilhou a ambição de capitalizar o bom momento do Rio Ave no campeonato e de "sair com os três de pontos de Vila das Aves".



"Vai ser um dos jogos mais difíceis dos que realizamos ultimamente, por jogarmos na Aves, e pela tradição do Rio Ave não pontuar muito nesse estádio. Mas, na mesma proporção, estamos motivados para trazer os três pontos", disse Carlos Carvalhal.



O treinador do conjunto da foz do Ave espera um adversário "a lutar pela vida", dada a necessidade de pontos para sair do último lugar, e admitiu que o Desportivo das Aves tem qualidade para fazer mossa ao Rio Ave.



"É uma equipa organizada, que nos últimos três jogos ganhou dois, e dá ideia de ter uma nova vida. Tem apresentado dificuldades aos adversários, conseguiu marcar três golos ao Portimonense e dois ao Marítimo. Mas, mesmo sendo um jogo em que esperamos um Aves a lutar pela vida, vão encontrar um Rio Ave incómodo", advertiu Carlos Carvalhal.



Sem perder há quatro jogos para o campeonato e com a equipa a marcar dois golos em cada uma das últimas quatro partidas, o treinador do Rio Ave quer prolongar o bom momento do seu conjunto, mas ainda sem pensar em objetivos na classificação, nomeadamente no que toca aos ‘lugares europeus'.



"As posições na tabela classificativa, neste momento, são circunstanciais. Está assim agora, mas, dentro de algumas jornadas, pode estar ao contrário. Somos ambiciosos e queremos sempre olhar para a equipa que está à nossa frente, mas falamos em caminhada e não em destino", disse Carlos Carvalhal.



Questionado sobre se irá promover algumas alterações no 'onze', uma vez que tem quatro jogadores - Santos, Matheus Reis, Tarantini e Filipe Augusto - perto de completar uma série de cartões amarelos e falhar o jogo da ronda seguinte, frente ao Sporting, Carlos Carvalhal garantiu que não pensa em gestão.



"Nunca o faço. Se acontecer algum castigo resolvemos na próxima semana. Até porque nem sabemos se o Desportivo das Aves vai ser um jogo mais difícil do que o do Sporting. Vamos para este jogo com as ‘fichas' todas", garantiu.



O treinador não divulgou a lista de convocados para esta partida, mas apenas não pode colocar nas opções com o médio Jambor, que recupera de lesão.



O Rio Ave, sexto classificado da I Liga, com 29 pontos, desloca-se no domingo ao terreno do Desportivo das Aves, 18.º e último, com 12, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.