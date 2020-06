Carlos Carvalhal promete Rio Ave "preparado para competir" frente ao Paços de Ferreira

"Estamos prontos e desejosos por voltar a jogar. Sinto a equipa forte e otimista para um regresso com a noção da responsabilidade do momento. É importante a retoma do futebol, dando um bom exemplo à sociedade", disse Carlos Carvalhal.



Apesar dos quase três meses de paragem do campeonato, o treinador da formação vila-condense confessou que lhe parece "que ainda na semana passada aconteceu o jogo com o FC Porto", em que a equipa empatou (1-1) no Estádio do Dragão.



"Temos de dar sequência ao bom momento em que estávamos. O Paços de Ferreira é um adversário valoroso, mas vamos querer lutar pelos três pontos", completou Carlos Carvalhal.



Precisamente sobre este adversário, o treinador do Rio Ave falou numa equipa "bem organizada, com um treinador promissor [Pepa], que tem feito um excelente trabalho", antecipando "um desafio difícil para os dois conjuntos".



A equipa da foz do Ave não perde há nove jogos consecutivos na I Liga, e, caso mantenha essa sequência na partida deste domingo, fixa um novo recorde na história do clube, algo a que Carlos Carvalhal prefere não dar demasiado relevo.



"Não é o mais importante. Temos de nos focar no que controlamos, mantendo a concentração na nossa atitude e no jogo. O resto será sempre consequência. Queremos continuar a somar pontos", vincou.



Carlos Carvalhal garantiu ainda que o grupo já se adaptou às novas rotinas implementadas pela pandemia de covid-19, embora reconhecendo que o regresso ao trabalho, após a paragem, trouxe "algumas dificuldades e inquietações"



"A questão das lesões é uma preocupação de todos, mas é algo que encaramos com naturalidade, pois temos um bom departamento médico e os indicadores de forma que temos são positivos. Tudo o resto, primeiro estranhou-se, mas, depois, entranhou-se e, atualmente, já é uma situação normal lidarmos com as novas regras", vincou o treinador.



Para este desafio, o técnico, que não divulgou a lista de convocados, não pode contar com o defesa central Borevkovic, que tem de cumprir um jogo de suspensão, nem com o médio Jambor, que recupera de lesão.



O Rio Ave, sétimo classificado com 38 pontos, defronta este domingo o Paços de Ferreira, 16.º com 22, numa partida agendada para 21:00, em Vila do Conde, que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.