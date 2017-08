Carlos Manuel: No totobola temos de meter mais Benfica

Mário Aleixo - RTP 03 Ago, 2017, 10:30 / atualizado em 03 Ago, 2017, 12:33 | Futebol Nacional

Carlos Manuel aposta num jogo da supertaça muito equilibrado mas acaba por apostar no triunfo do Benfica | Lusa

Faltam dois dias para a realização do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira que se realizará no próximo sábado, a partir das 20h45, no estádio de Aveiro.



Em declarações ao jornalista Nuno Matos o ex-médio lembrou que “o Benfica apanhará um Vitória difícil e em termos mentais muito forte. Ninguém tem ascendente sobre ninguém, apesar de haver melhores jogadores numa equipa do que noutra. Por isso no totobola temos de meter mais Benfica”.





Sobre a atualidade da equipa encarnada e a ausência certa do avançado Mitroglou, por lesão, o antigo jogador da equipa da Luz considerou: “É sempre um jogador importante, marca golos e não é bom ficar de fora mas o Benfica terá de arranjar soluções”.A propósito do fraco rendimento da defesa do Benfica nos jogos de preparação o ex-internacional luso fez a seguinte leitura: “A equipa levou uma porradinha grande na defesa com as saídas de Ederson, Nelson Semedo e Lindelof… mas o Rui Vitória (treinador) não tem receio em lançar miúdos”.No Benfica os jogadores Júlio César e André Almeida estão recuperados e devem assumir a titularidade na equipa.No Vitória de Guimarães há duas dúvidas para resolver. O médio Francisco Ramos e o defesa Pedro Henrique estão lesionados e a sua utilização é uma incógnita.Esta quinta-feira a equipa cumpre o último treino na cidade berço. Sexta-feira a equipa parte às 14h00 para Ílhavo, localidade escolhida para os últimos preparativos do jogo da supertaça.