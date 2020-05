Carlos Pereira quer o calendário com urgência

”, defendeu, em declarações à RTP-Madeira.As palavras aconteceram no Estádio do Marítimo, que recebeu uma vistoria da Autoridade de Saúde Pública, da qual recebeu nota positiva, para o retorno do campeonato, que esteve suspenso, devido à pandemia de covid-19.”, elogiou Maurício Melim.O Marítimo já havia anunciado que iria receber os cinco jogos que tem como visitado até ao resto do campeonato (Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão) no seu recinto, um desfecho que era inevitável, de acordo com Carlos Pereira.”, disse o líder do clube verde rubro.As equipas que se vão deslocar à Madeira para defrontar o Marítimo irão fazê-lo de "charter" e juntamente com as equipas de arbitragem, o que não recebe qualquer crítica da parte do presidente maritimista.”, comentou.

O Marítimo arranca para as 10 jornadas finais no 15.º lugar, com 24 pontos, e registava três derrotas consecutivas antes da suspensão da prova.