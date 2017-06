Carlos Pinho é recandidato à liderança do Arouca

Lusa 03 Jun, 2017, 10:03 | Futebol Nacional

"Tenho recebido imensas mensagens de apoio, tanto de Portugal como do estrangeiro. Os sócios e simpatizantes querem que continue. Eles sabem que não tive culpa da descida de divisão. Continuam a confiar no meu trabalho. Não podia ficar indiferente", disse o presidente do clube aos jornalistas, à margem da reunião.



O Arouca desceu de divisão na última jornada do campeonato, após a derrota no Estoril (4-2), com os mesmos pontos que o Tondela, mas com a desvantagem de um golo. Carlos Pinho não quis colocar a fasquia da próxima temporada no regresso à I Liga, prometendo apenas "fazer o melhor" que sabe para gerir o clube.



O plantel já está de férias e ainda não há definição quanto ao novo treinador. "Está no segredo dos deuses", brincou o dirigente, acrescentando que "será divulgado em momento oportuno".