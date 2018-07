Carlos Severino sugere uma frente unida para o Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2018, 12:28 / atualizado em 05 Jul, 2018, 12:28 | Futebol Nacional

Num momento difícil na vida da instituição o conhecido sportinguista frisou que “é preciso ser muito ponderado porque em termos financeiros a situação é muito complicada”.





Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues são os candidatos anunciados às eleições de setembro.



Uma candidatura unida e forte é a forma que Carlos Severino encontra, em declarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, de “evitar surpresas de candidaturas perniciosas que permitam voltar ao passado”.









Sobre o futuro imediato o ex-candidato frisou que “ainda deverão aparecer mais candidaturas e cá estaremos para as avaliar”.O carismático adepto dos “leões” revelou saber que “Bruno de Carvalho poderá avançar ou alguém por ele porque tem existido reuniões entre os seus apoiantes”.A propósito da auditoria que a comissão de gestão mandou fazer Carlos Severino foi claro ao dizer que não quer assustar as pessoas mas espera “o pior de uma gestão louca” do anterior presidente.Quanto às relações com o exterior Carlos Severino lembrou que o Sporting não se pode afastar mais dos seus rivais e “precisa de estar nos centros de decisão”, o que não tem acontecido por andar a adotar anos a fio estratégias erradas.