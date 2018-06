Carolina Mendes reforça equipa de futebol do Sporting

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 16:57 | Futebol Nacional

Aos 30 anos, a antiga jogadora do 1.º de Dezembro regressa a Portugal, depois de sete temporadas no estrangeiro, com passagens por clubes de Espanha (Estartit e Llanos Olivenza), Itália (Riviera, além do Atalanta Mozzanica), Rússia (Rossiyanka), Suécia (Djurgarden) e Islândia (Grindavik).









“Este é o clube do meu coração e é sempre bom estar em casa. Estou muito feliz por ter sido o Sporting a proporcionar-me condições para poder voltar a Portugal e ser profissional no meu país”, afirmou a internacional portuguesa, a primeira a marcar um golo pela seleção em fases finais de Europeus.Com 14 golos marcados em 73 jogos pela equipa das ‘quinas’, Carolina Mendes saudou o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal nos últimos anos.“O campeonato português mudou muito desde que saí. Apesar de só existirem ainda duas equipas profissionais, o campeonato está muito mais competitivo. Espero um nível mais alto e acho que estou pronta para corresponder a essas expectativas”, referiu, assumindo a ambição de “ganhar títulos” e “fazer parte da história do futebol feminino no Sporting”.Desde a criação da equipa de futebol feminino, o Sporting venceu todas as competições nacionais em que participou, conquistando as ‘dobradinhas’ em 2016/17 e 2017/18 e a Supertaça em 2017.