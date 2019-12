Carvalhal promete Rio Ave “incómodo e destemido” no duelo com o Portimonense

O treinador dos vila-condenses disse esperar "um jogo difícil" frente a um adversário a quem teceu elogios e que considerou que "não tem expressado em pontos o valor do grupo", mas garantiu um Rio Ave "motivado para vencer".



"O Portimonense ganhou o último jogo em casa, com o Famalicão, e vai querer continuar a somar pontos, mas irá defrontar um dos piores adversários que pode encontrar neste campeonato, porque o Rio Ave é uma equipa incómoda, destemida, coesa e organizada, que não é fácil de ser batida", disse Carlos Carvalhal.



O treinador da formação nortenha espera, por isso, um duelo "interessante, com duas equipas a querer a ganhar, e onde o resultado pode pender para qualquer lado", embora lembrando que o Rio Ave "tem feito bons jogos fora de casa".



"Estamos motivados com a última vitória [frente ao Gil Vicente 1-0]. Temos criado muitas oportunidades, e não estou preocupado com a eficácia. Temos bons concretizadores, que a qualquer momento podem decidir um jogo", analisou o técnico do Rio Ave.



Confrontado com a série de jogos que a equipa ainda terá neste mês de dezembro, com esta partida do campeonato, e os embates decisivos que podem decidir a passagem do clube às fases seguintes das Taças de Portugal e da Liga, Carlos Carvalhal garantiu um grupo "preparado", embora deixando críticas à calendarização das provas nacionais.



"Não é fácil ter uma equipa consistente no campeonato português desde agosto até dezembro. A cada três jogos na Liga à uma paragem de uma a duas semanas. Isso leva a que as equipas dispersem a concentração e a coesão. Creio que todos os meus colegas [treinadores] pensam na dificuldade de estabilizar as equipas quando se perde competição", analisou o técnico do Rio Ave.



Para esta deslocação ao Algarve, Carlos Carvalhal não divulgou a lista de convocados, mas sabe que não poderá contar com os lesionados Jambor e Nadjack, e com os castigados Taremi e Matheus Reis.



O Rio Ave, sexto classificado do campeonato, com 18 pontos, desloca-se esta sexta-feira ao terreno do Portimonense, 16.º com 11, numa partida agendada para as 20h30.