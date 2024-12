Carvalhal quer Sporting de Braga tão forte em casa como fora

Apesar de ter mais um jogo na ‘Pedreira’ do que fora (oito e sete, respetivamente), o Sporting de Braga tem menos pontos em casa (12 contra 16) e há dois meses que não vence no municipal bracarense em jogos para o campeonato.



Carlos Carvalhal lembrou que o Sporting de Braga é a segunda melhor equipa do campeonato fora, mas “em casa não está a conseguir fazer” o mesmo, querendo melhorar a prestação no próprio campo e agradecendo a decisão da direção liderada por António Salvador de abrir as portas do estádio.



“Se os jogadores se sentem mais confortáveis fora? Se estou numa ação, independentemente de ganhar muito ou pouco dinheiro, e estou constantemente a ouvir críticas a minha ação vai ser de defesa. Quando somos puxados para cima, aceitamos o erro e vamos fazer melhor. A criatividade vai estar mais desperta e desenvolvida em função da atmosfera. Espero que isso aconteça amanhã [no domingo], que perante um erro os jogadores que sejam tributados com um aplauso e, perante este repto que lanço aos adeptos, estou certo de que o resultado final vai ser bom”, frisou.



O técnico espera um jogo com “um grau de dificuldade muito idêntico ao último, com o Santa Clara”, que os minhotos venceram por 2-0, na mais recente jornada, diante de “uma equipa boa, com um sistema idêntico [ao Santa Clara] e que só perdeu dois jogos nos últimos 10, com FC Porto e Sporting”.



“O [treinador] João Pereira tem feito um trabalho muito bom, adivinham-se dificuldades, mas queremos focar-nos mais em nós”, disse.



Sobre a vitória nos Açores, notou que “não está tudo bem quando se ganha e quando se perde não está tudo mal”, considerando que, nos minutos finais, a equipa podia ter gerido o jogo de outra forma porque estava em superioridade numérica e a vencer por 2-0.



“Houve alguma descontração sobretudo no jogo aéreo, tendo nós jogadores imperiais nesse tipo de jogo. Corrigimos isso durante a semana e a nossa expectativa é que consigamos esta melhor”, afirmou.



Para o treinador, numa espécie de balanço da época até ao momento, o saldo é positivo.



“Registo que há sempre um apontamento negativo em relação ao que o Sporting de Braga tem feito, mas a equipa está em quarto lugar no campeonato, apurada para a 'final four' da Taça da Liga e [nos ‘oitavos’ da] Taça de Portugal e tem tudo para seguir em frente nas competições europeias. Tão bom que estamos em todas as competições e vamos ter um mês decisivo em janeiro”, disse.



O defesa central alemão Arrey-Mbi ficou de fora dos últimos depois de um erro no empate com o Estoril Praia (2-2), na 14.ª jornada, mas está de volta às opções.



“Eu disse-o publicamente que ele ia ficar dois jogos de fora. Jogar amanhã [no domingo] ou não depende das minhas decisões e também muito do que os jogadores nos dão. Quem avalia durante a semana o comportamento, a atitude, a vontade de ganhar e de fazer as coisas é o treinador e isso está escondido para os adeptos e para vocês [jornalistas]. Contamos com todos, ninguém está com os pés de fora e, depois, escolho os melhores em função do trabalho desenvolvido durante a semana e da estratégia para o jogo”, detalhou.



Fran Navarro, ponta de lança do FC Porto, tem sido apontado pela imprensa como possível reforço dos bracarenses, por empréstimo dos ‘dragões’.



“É um jogador que aprecio, se não apreciasse não o tinha levado para [os gregos do] Olympiacos [na época passada], mas o foco está no jogo com o Casa Pia”, disse apenas.



Paulo Oliveira, com um problema muscular, é baixa para o jogo com o Casa Pia, adiantou o treinador.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 28 pontos, e Casa Pia, sétimo, com 20, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.