Casa Pia ascende à liderança da II Liga

O central Vasco Fernandes assinou, aos 45+2 minutos, o tento que deu aos ‘gansos’ a sexta vitória nas últimas oito rondas da prova, num encontro no qual a formação de Pina Manique esteve privada do treinador Filipe Martins, que se encontra internado no hospital, mas com situação de saúde estável.



Numa luta pela subida à I Liga que integra, para já, cinco equipas - o Benfica B, um dos líderes da classificação no início da jornada, não pode, à luz dos regulamentos, ser promovido - o Nacional visitava uma 'fortaleza'.



Em Pina Manique, os madeirenses encontravam a melhor defesa da II Liga, com 12 golos sofridos, com uma diferença de 10 para o segundo melhor registo da competição, o Desportivo de Chaves (22 golos sofridos).



Ciente da complicada tarefa que o esperava, o Nacional entrou apostado em surpreender o último reduto dos 'gansos' desde cedo e nos primeiros cinco minutos dispôs de dois cabeceamentos em zona adiantada.



Marco Matias, com apenas 30 segundos jogados, e Júlio César, aos quatro minutos, colocaram em sentido o Casa Pia, que exercia maior controlo na posse de bola mas demorava em encontrar condições para visar a baliza adversária.



Os insulares tinham em Marco Matias o seu principal foco de perigo: esteve próximo do golo, aos 22 minutos, não fosse uma rápida saída de Ricardo Batista ter negado os seus intentos, e aos 34, num remate que contou com 'contributo' do forte vento que se fazia sentir.



Porém, nos minutos finais da primeira metade, o Casa Pia fez sentir o seu poderio na área adversária e, em ambos os casos, por Jota, que obrigou António Filipe a uma defesa de apurados reflexos e, noutra situação, foi desarmado por corte 'salvador' de José Gomes.



O esforço da equipa da casa teria frutos a segundos do intervalo, aos 45+2 minutos, num canto batido para a pequena área e para uma tentativa de corte de Róchez, que seguiu para o segundo poste, onde Vasco Fernandes cabeceou para o 1-0.



O Nacional procurou regressar dos balneários com a mesma capacidade do período inicial e criou perigo aos 57 minutos, num remate cruzado de Francisco Ramos, mas Vasco Fernandes quase bisava aos 61. A partida seguia interessante, com os insulares em busca da igualdade e os lisboetas, dotados de atacantes velozes, procurando explorar o espaço existente. Nesse registo, Saviour Godwin quase marcou aos 69 minutos.



Nos 20 minutos finais, o Casa Pia geriu com inteligência a preciosa vantagem perante o conjunto visitante que procurou jogar no meio-campo adversário, mas que raramente conseguiu acossar a baliza casapiana. As intenções dos madeirenses assentaram em cruzamentos para a área ou em situações de bola parada sempre controladas por Ricardo Batista e pela defesa do Casa Pia.



Com a vitória, o emblema de Pina Manique passou a somar 46 pontos e é líder isolado da II Liga pelo menos até à próxima segunda-feira, quando o Benfica B (43 pontos) receber o Farense e cumprir o seu encontro relativo à 23.ª jornada.



No que respeita ao Nacional, sexto classificado (36 pontos), perdeu a oportunidade de se aproximar de Desportivo Chaves (42), Feirense (42) e Rio Ave (41), concorrentes pela subida de escalão e mais concretamente pelo terceiro posto.







Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.



Casa Pia - Nacional, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Vasco Fernandes, 45+2 minutos.



Equipas:



- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach Muscat, Vasco Fernandes, Zolotic (Hebert Medeiros, int.), Lucas Soares, Ângelo Neto (Zidane Banjaqui, 87), Nuno Borges (Vitó, 87), Leonardo Lelo, Jota (Derick Poloni, 90+2), Saviour Godwin e Carnejy Antoine (João Vieira, 79).



Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Zidane Banjaqui, Galo, Kelechi, Vitó, João Vieira, Leandro Sanca e Hebert Medeiros.



Treinador: Vasco Matos.



- Nacional: António Filipe, Baiano, Rui Correia, Júlio César, José Gomes (André Sousa, 77), Ibrahim Alhassan (Dudu Silva, 77), Vladan Danilovic, Francisco Ramos (Rouai, 68), João Camacho (Rúben Macedo, 77), Marco Matias e Bryan Róchez.



Suplentes: Vágner Silva, Rafael Vieira, Filipe Chaby, Rúben Freitas, André Sousa, Rúben Macedo, Jota, Rouai e Dudu Silva.



Treinador: Rui Borges.



Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Fernandes (11), Rui Correia (14), Nuno Borges (66), Vladan Danilovic (89).



Assistência: 389 espetadores.