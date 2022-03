Casa Pia aumenta distância na liderança da II Liga

Antoine, logo aos dois minutos, adiantou os "gansos", mas Pedro Lucas, aos 23, empatou para os visitantes, antes de Saviour Godwin "bisar", aos 32 e 44, e fixar o resultado, que permitiu à formação de Pina Manique distanciar-se de praticamente toda a concorrência direta.





A uma primeira parte muito bem jogada seguiu-se uma segunda parte mais controlada: o Mafra encontrava dificuldades para colocar situações de apuro junto da defesa do Casa Pia, que controlava as operações com e sem bola, e bem posicionado defensivamente preservou a vantagem conseguida ainda no primeiro tempo.



O Casa Pia lidera a II Liga, com 52 pontos, tendo mantido os quatro de vantagem sobre o Rio Ave (48), segundo, além de ter capitalizado as derrotas de Benfica B (47), terceiro, Desportivo de Chaves (44), quarto, e Feirense (44), quinto, nesta ronda.



Já o Mafra, regressado da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, na qual foi derrotado por 3-0 em Tondela, não conseguiu evitar nova derrota e caiu para o 10.º lugar, com 33 pontos.