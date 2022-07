Casa Pia cede direitos de inscrição de Jota ao Vitória

O clube vimaranense anunciou, em 1 de junho, a contratação a custo zero do jogador que contribuiu para a subida dos lisboetas ao escalão maior, com 12 golos em 33 partidas na edição 2021/22 da II Liga, mas os "gansos" vincaram, no dia seguinte, que o contrato do atleta de 22 anos perdurava até junho de 2023, antes de chegarem agora a um entendimento.”, lê-se na nota publicada no sítio oficial dos casapianos.O emblema minhoto divulgou igualmente o acordo para a “cedência dos direitos de inscrição desportiva” de Jota Silva, atacante ligado aos vitorianos até junho de 2025.Formado no Paços de Ferreira e no Sousense, emblema do concelho de Gondomar pelo qual se estreou como sénior, o ala representou ainda Sporting de Espinho, na temporada 2019/20 e o Leixões na primeira metade de 2020/21, antes de rumar ao Casa Pia em janeiro de 2021.