Casa Pia e Leixões empatam e mantêm ciclo positivo

O golo de Malik, aos 34 minutos, colocou o Casa Pia a vencer, contudo, na segunda parte, Sapara, aos 80, selou o resultado.



Com este empate, o Leixões eleva para sete a série de jogos sem perder (a última derrota foi a 30 de dezembro com o Feirense, por 3-1) - quatro empates e três vitória – e o Casa Pia soma já o quinto jogo sem desaires: três empates e duas vitórias.



Contas feitas, os casapianos ascendem ao sexto lugar da II Liga, com 26 pontos, e os ‘bebés’ ao 10.º, com 22.



A formação de Matosinhos, 'orfã' do treinador José Mota, que se encontra infetado com covid-19, e hoje orientada por Tiago Pinheiro, teve a primeira contrariedade logo aos 18 minutos, quando foi obrigada a substituir Kiki, por lesão, por Jefferson Encada, tendo o Casa Pia tido a primeira oportunidade de golo, aos 22 minutos, quando Marvin Martins irrompeu pela direita, cruzou para o coração da área, onde apareceu Zolotic, que rematou para a baliza e, em cima da linha, Pedro Pinto anulou a tentativa.



O Leixões não se deixou amedrontar, partiu para cima do Casa Pia, que recuou para trás da linha de meio-campo, mas deixou-se surpreender no contragolpe e Derik Poloni, que na época passada vestia a camisola da formação de Matosinhos, furou pela esquerda e centrou para a entrada a pequena área onde apareceu Malik para inaugurar o marcador, aos 34 minutos, somando o sexto golo da temporada.



Sem alterações ao intervalo, o Casa Pia entrou mais forte, determinado a aumentar o marcador e Malik, aos 61, esteve perto de fazer o 2-0, numa altura em que o Leixões tinha já em campo Sapara e Rodrigo Ferreira, num sinal claro que queria dar maior mobilidade no meio-campo.



Em boa hora estas alterações foram feitas, já que foi precisamente Sapara, aos 80 minutos, que igualou a contenda: numa incursão pela esquerda, após passe de Tiago André, entrou na área, e, com um remate colocado, de pé direito, levou a bola a entrar na baliza a cargo de Ricardo Batista.



Na tentativa de procurar os três pontos, o treinador Filipe Martins chamou a jogo o reforço Jota, que na semana passada vestia a camisola leixonense, e Djoussé, para os lugares de Vitó e Zolotic, contudo o encontro acabaria por não sofrer alterações no resultado.











Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.



Casa Pia – Leixões, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Malik, 34 minutos.



1-1, Sapara, 80.







Equipas:



- Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Kelechi, Zach, Derick Poloni, Vitó (Jota, 82), Diego Medeiros (Christian, 71), Zolotic (Djoussé, 85), Vítor Gonçalves, Saviour Godwin e Malik.



(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Jefferson, Jota, Christian, Sávio, Alex, Romeu Ribeiro e Djoussé).



Treinador: Filipe Martins.



- Leixões: Stefanovic, Edu Machado, Pedro Pinto, Brendon, Tiago André, Bruno Monteiro (Sapara, 59), Cristophe Nduwarugira, Joca Samuel (Rodrigo Ferreira, 58), Avto (Paulo Machado, 89), Kiki (Jefferson Encada, 18) e Nenê.



(Suplentes: Tiago Silva, Sapara, Paulo Machado, Rucker, Jefferson Encada, Lucas Lopes, Seck, Wendel e Rodrigo Ferreira).



Treinador: Tiago Pinheiro.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Ferreira (67), Pedro Pinto (87) e Kelechi (90+1).



Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.