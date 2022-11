Casa Pia mete-se na luta dos "grandes"

Um golo do brasileiro Rafael Martins (23 minutos) ofereceu mais três pontos ao sensacional Casa Pia no reduto do Sporting de Braga (1-0), num resultado segurado pelo guardião lisboeta Ricardo Batista, que defendeu um penálti de Ricardo Horta (74).







Os "gansos" só perderam por três vezes com Benfica, Vizela e Sporting, sendo que fora só perderam no estádio José Alvalade.





Apesar de terem um dos piores ataques da competição com 12 golos marcados, a verdade é que têm a segunda melhor defesa, com oito golos sofridos, a par do FC Porto e só aquém da melhor linha defensiva que é do Benfica com apenas seis golos consentidos.





Os casapianos preparam-se, agora, para receber o Valadares Gaia, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, na quarta-feira.





O Benfica fortaleceu o comando invicto da I Liga de futebol, ao vencer confortavelmente o Estoril Praia (5-1), na 12.ª jornada, aproveitando a vitória do Casa Pia em Braga (1-0), que permitiu ao FC Porto reassumir a vice-liderança.

A 12.ª ronda da I Liga, penúltima antes da inédita paragem para o Mundial2022, fecha na segunda-feira, a partir das 20h15, com a receção do Desportivo de Chaves, 12.º, com 15 pontos, ao Santa Clara, no 16.º lugar, de acesso ao "play-off" de manutenção, com nove.