Casa Pia-Portimonense abre a jornada da I Liga

Instalado no 10.º lugar, o Casa Pia já assegurou a manutenção no escalão principal, mas dificilmente conseguirá chegar aos lugares de acesso às competições europeias na próxima época, enquanto o Portimonense pode assegurar nesta ronda a permanência entre os "grandes" do futebol português.O clube lisboeta procura regressar às vitórias na prova no jogo de hoje, com início às 20h15, após uma série negativa de quatro derrotas e um empate, perante uma equipa algarvia que ganhou dois dos últimos três encontros no campeonato.Filipe Martins, treinador dos "gansos", garante que o objetivo principal era a manutenção e esse foi atingido muito cedo, tanto que agora o projeto passa pelo que se tem vivido nos últimos jogos: alguma rotação e experimentação, com os olhos em 2023/24. Com isso em conta, deverá voltar a mexer na defesa, promovendo a reentrada de Zolotic e do capitão Vasco Fernandes.





A temporada do Portimonense tem as suas semelhanças. A época começou bem, com cinco vitórias nas primeiras sete jornadas, mas o rendimento caiu e os algarvios encontram-se agora na metade inferior da tabela. O treinador, Paulo Sérgio, usou a antevisão a esta partida para sublinhar a importância de não cometer os erros da semana anterior, que permitiram ao adversário marcar no segundo minuto de jogo. O técnico não conta com Seck, suspenso, e também por isso deverá reverter a uma linha de quatro na defesa.





Os casapianos têm Léo Natel e Kiki Silva lesionados. Ângelo Neto, Afonso Taira, Cuca, Beni Mukendi, Soma, Kunimoto e Zolotic correm o risco de falhar o próximo jogo se virem o cartão amarelo.





Os algarvios têm quatro jogadores em riscop de exclusão: Ouattara, Cariello, Diaby, Moufi e Relvas.