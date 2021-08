Casa Pia soma primeira vitória na II Liga ao bater em casa o FC Porto B

Depois de uma primeira parte equilibrada no Estádio Pina Manique, em Lisboa, com poucas oportunidades de golo, o Casa Pia entrou melhor na segunda metade e colocou-se em vantagem aos 47 minutos, graças a Lucas Soares, com Jota a fechar o marcador, aos 73.



Isto, perante o olhar atento de cerca de 150 adeptos, que, tal como os jogadores, desafiaram o calor tórrido que se fazia sentir à hora do jogo, que começou às 14:00, e que contou com uma falange de apoio portista em menor número do que os fãs da equipa da casa, mas mais barulhenta.



O FC Porto B até entrou melhor na partida, mas o Casa Pia foi ganhando confiança com o passar dos minutos e conseguiu equilibrar as operações durante os primeiros 45 minutos, levando o ‘nulo’ para o tempo de descanso.



E o golo marcado logo no segundo minuto após o reatamento, por Lucas Soares, embalou ainda mais para a vitória a formação da casa, que conseguia anular sucessivamente as jogadas de ataque dos ‘dragões’ e ainda saía com perigo para o contragolpe.



Depois de alguns ensaios sem sucesso no primeiro tempo, finalmente saiu uma jogada rápida e bem desenhada pelo flanco esquerdo do ataque dos lisboetas, e o número 42 aproveitou um cruzamento rasteiro para a entrada da área e rematou forte e colocado ao angulo inferior direito do guardião Ricardo Silva, internacional pelos escalões jovens de Portugal, que não teve chance de defesa.



Os ‘azuis e brancos’, comandados por António Folha, tentaram responder e lançaram-se para a frente em busca do empate, mas o Casa Pia manteve o bloco defensivo coeso, comandado pelo experiente capitão Vasco Fernandes, que pode ser considerado o ‘homem do jogo’.



E quando o FC Porto B dava tudo para chegar ao golo, uma recuperação rápida de bola dos ‘alfacinhas’ permitiu que Jota, que tinha entrado há poucos minutos para o lugar do guineense Benjaqui, de recarga, fizesse o segundo para o Casa Pia, aos 73, quebrando o ímpeto atacante dos visitantes e permitindo-lhe gerir o tempo final de jogo com maior serenidade.



Com os três pontos somados, os primeiros nesta II Liga, depois da derrota em Viseu (2-1), o Casa Pia ascendeu provisoriamente ao quinto posto, com três pontos, enquanto a equipa secundária dos ‘dragões’ segue em 12.º com apenas um ponto, conquistado na primeira jornada, na receção ao Trofense (2-2).



Jogo no Estádio Pina Manique.



Casa Pia – FC Porto B, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Lucas Soares, 47 minutos.



2-0, Jota, 73.



Equipas:



- Casa Pia: Ricardo Batista, Galo, Vasco Fernandes, Kelechi, Leonardo Lelo, Benjaqui (Jota, 71), Neto (Lucas Rodrigues, 80), Lucas Soares (Muscat, 72), Saviour (Zolotic, 80), Vitó e João Vieira (Triana, 86).



(Suplentes: Lucas Paes, Rogério Fernandes, Ricardo Fernandes, Hebert, Jota, Lucas Rodrigues, Muscat, Triana e Zolotic).



Treinador: Filipe Martins.



- FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves, Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes (Léo Borges, 81), Mor Ndiaye (Vasco Sousa, 81), Bernardo Folha, Rodrigo Valente (Samba Koné, 62), João Peglow (Silvestre Varela, 62), Gonçalo Borges (Sebastian Soto, 81) e Danny Loader.



(Suplentes: Ivan Cardoso, Levi Faustino, Samba Koné, Silvestre Varela, Romani Correia, Tiago Matos, Sebastian Soto, Vasco Sousa e Léo Borges).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mor Ndiaye (45+4), Vasco Fernandes (45+4) e Jota (90+3).



Assistência: Cerca de 150 espetadores.