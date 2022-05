Casa Pia suplanta Vilafranquense e recupera lugar de subida direta à I Liga

Este triunfo perante um tranquilo Vilafranquense (11.º) deixa o Casa Pia, segundo, com 65, a três pontos da subida, uma vez que o Rio Ave, líder com 67, e o Desportivo de Chaves, terceiro com 63 e menos um jogo, se defrontam na última jornada.



Embalado pela forte presença de público, o conjunto da casa entrou pressionante nos primeiros dez minutos, esbarrando na defesa do Vilafranquense, que, contudo, teve a primeira situação de golo, por Nenê, que, aos 21 minutos, passou pelo guarda-redes Ricardo Batista, mas permitiu a recuperação de Vasco Fernandes.



O Casa Pia reagiu a este lance e esteve perto de abrir o marcador por Jota, que, aos 26 minutos, acabou por rematar de forma desenquadrada.



A equipa da casa dominava, mas não conseguia 'furar' a defesa dos ribatejanos, que contra-atacavam com perigo, como numa incursão de Fati, que descaído para a esquerda obrigou Ricardo Batista a excelente estirada.



Este lance de perigo acabaria por originar o golo do Casa Pia: Zolotic iniciou a transição do conjunto visitado, numa jogada em que Jota, que foi derrubado por Marcos Valente na grande área, com Lelo a converter o penálti, aos 40 minutos.



O início da segunda parte foi incaracterístico, com Jota a ser assistido por alguns minutos à entrada da área do Vilafranquense, que, no reatamento, acabou por empatar, por Lelo.



Depois de ter dado vantagem aos ‘gansos’, Lelo acabaria por marcar na própria baliza o golo do Vilafranquense, aos 52 minutos, na tentativa de evitar que um cruzamento chegasse a Belkheir.



Um golpe que o Casa Pia não acusou, uma vez que se voltaria a recolocar na frente do marcador, aos 58 minutos, num lançamento longo para a velocidade de Antoine, que, já na área adversária, serviu Saviour Godwin para novo momento de celebração da bancada de Pina Manique.



Lucas Soares, de meia distância, ameaçou o 3-1 para o Casa Pia, mas Adriano Facchini opôs-se com boa defesa, o que manteve o Vilafranquense na discussão do resultado e, aos 78 minutos, teve uma soberana oportunidade, num penálti cobrado por Nenê para defesa de Ricardo Batista.



Aos 83, Lucas Soares voltou a fazer uso da sua boa meia distância para voltar a testar a competência de Adriano Facchini, mas o resultado não voltaria a alterar-se.