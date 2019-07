Casa Pia volta a vencer Vilafranquense nos penáltis e avança na Taça da Liga

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 19:01 | Futebol Nacional

Numa reedição da final do Campeonato de Portugal, também favorável ao Casa Pia na 'lotaria' dos penáltis, os lisboetas criaram a primeira situação de perigo a abrir o encontro, mas o tiro de Mateus Fonseca ao ângulo da baliza do Vilafranquense foi desviado para canto por Filipe Semedo.



Os minutos seguintes ficaram marcados pela intensa luta pela posse de bola a meio campo, com o Vilafranquense a responder como podia à maior pressão do Casa Pia, antes de dispor da sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, sem que Leandro, primeiro, e Tocantins, à boca da baliza, conseguissem o desvio vitorioso.



Impulsionado por este lance, o conjunto ribatejano cresceu e, quase a fechar a primeira parte, aos 41 minutos, Leandro atirou a rasar o poste da baliza lisboeta.



Tal como no início do encontro, o Casa Pia voltou a entrar melhor na segunda metade. O Vilafranquense resistiu ao assédio da equipa de Luís Loureiro e voltou à carga à passagem do minuto 63, com Filipe Oliveira a rematar em zona frontal para nova defesa atenta de Rafael.



Já dentro dos cinco minutos finais, Wilson Kenidy esteve perto de resolver o jogo a favor do Casa Pia, aproveitando um erro de Filipe Semedo, que saiu em falso da baliza. Valeu ao Vilafranquense o corte do central Marco Grilo.



Nos 90 minutos não houve golos e tudo teve de ser decidido nas grandes penalidades. Tal como na final do Campeonato de Portugal, o Casa Pia foi mais feliz e venceu por 4-1, com Rafael a defender os remates de João Vieira e Marco Grilo e a apurar o Casa Pia para a segunda fase, para defrontar o Boavista, emblema da I Liga.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Casa Pia - Vilafranquense, 0-0 (4-1 nas grandes penalidades).



Desempate por grandes penalidades:



1-0, Wilson Kenidy.



1-0, João Vieira (defesa de Rafael).



2-0, João Coito.



2-1, Filipe Oliveira.



3-1, Roncatto.



3-1, Marco Grilo (defesa de Rafael).



4-1, David Rosa.







Equipas:



- Casa Pia: Rafael, David Rosa, Carlitos, Pedro Machado, Simão, João Coito, Kikas (Rodrigo Dantas, 89), Jorge Ribeiro, Roncatto, Wilson Kenidy e Mateus Fonseca (Martim, 70).



- (Suplentes: Filipe Mendes, Jean, Rodrigo Dantas, Joel e Martim).



Treinador: Luís Loureiro.



- Vilafranquense: Filipe Semedo, Brigues, Marco Grilo, Diogo Izata, Ulisses, China, Pepo, Pedro, Filipe Oliveira, Leandro (Wilson, 78) e Gustavo Toncantins (João Vieira, 60).



- (Suplentes: Silas, Leandro Antunes, Pimenta, João Vieira, André Pires e Wilson).



Treinador: Filipe Moreira.







Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Coito (45), Diogo Izata (72) e Filipe Oliveira (88).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.