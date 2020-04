"Caso" do D. Aves entregue ao Conselho Disciplinar da Liga

Perante esta falta do D. Aves SAD Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato, informou há pouco menos de duas semanas que cerca de 13 jogadores do Desportivo das Aves recorreram ao fundo de garantia salarial da instituição.Na altura o dirigente referia que “”.





Face ao incumprimento a Liga remeteu o caso para o Conselho de Disciplina da FPF.





Agora a liga veio tomar uma posição.

"A Liga Portugal informa que o CD Cova da Piedade, Futebol SAD entregou toda a documentação para a certificação salarial, cumprindo o estabelecido no artigo 78.º A do Regulamento de Competições.





Tendo em conta o que está determinado no artigo acima referido, e também nos artigos 74 e 14 do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, e tendo terminado os prazos regulamentares, informa-se que o CD Aves, Futebol SAD não cumpriu a sua obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, com controle salarial até 15 de março, tendo a Liga Portugal remetido o assunto para o Conselho de Disciplina da FPF”.