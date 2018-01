Caso Estoril é um teste à justiça desportiva

O advogado considerou essencial que seja aberto um processo disciplinar para apurar as razões que levaram à interrupção do jogo e se tal aconteceu devido a “falhas técnicas ou de segurança”.



Lúcio Correia disse ao jornalista Pedro Luiz Cid que se o Estoril vier a ser sancionado com uma derrota poerá recorrer dessa decisão e posteriormente o FC Porto apresentar outro recurso.



Tal caminho pode passa pelo Tribunal Arbitral do Desporto e deverá sempre ter em conta que estão em causa efeitos desportivos, num altura em que FC Porto e Estoril lutam por objetivos muitos concretos como sejam a luta por ser campeão (FC Porto) e fugir à descida de divisão (Estoril).



Recorde-se que o Estoril vencia o FC Porto, por 1-0, quando o jogo não foi reatado após o invervalo, por alegada insegurança numa das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota.