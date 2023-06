Castro renova pelo Braga por mais uma época

O jogador parte assim para a quarta temporada ao serviço dos minhotos, pelos quais já fez 105 jogos (quatro golos) e conquistou uma Taça de Portugal (2020/21).Com formação no FC Porto, Castro jogou em Portugal ainda no Olhanense, emprestado pelos "dragões", mesma condição em que alinhou depois nos espanhóis do Sporting de Gijón e nos turcos do Kasimpasa.Já desvinculado dos portistas, o médio jogou mais seis temporadas na Turquia, três no mesmo clube e outras três no Goztepe, antes de ingressar no Sporting de Braga, em 2020/21.