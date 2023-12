CD da FPF abre processo disciplinar ao Benfica por esfaqueamento de adepto na Luz

Na partida da fase de grupos da Taça da Liga, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, um adepto sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido esfaqueado numa das bancadas do recinto, durante o intervalo do jogo que os `encarnados` venceram por 4-1.

Segundo o artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), de agressões graves a espetadores e outros intervenientes, este caso pode levar os `encarnados` a uma punição de até dois jogos à porta fechada.

"O clube cujo sócio ou simpatizante, designadamente sob a forma coletiva ou organizada, agrida fisicamente espetador ou elemento da comunicação social ou pessoa presente dentro dos limites do recinto desportivo, antes, durante ou depois da realização do jogo, de forma a causar lesão de especial gravidade, quer pela sua natureza, quer pelo tempo de incapacidade é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, na sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC [unidades de conta] e o máximo de 100 UC", refere o ponto um do artigo.

Já o ponto dois salienta que caso a agressão não resulte em "lesão de especial gravidade", o clube é punido apenas com multa.

Também hoje, o CD da FPF decidiu arquivar os processos ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e ao diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana.

O CD da FPF tinha revelado que aguardava esclarecimentos relativamente ao desentendimento entre Sérgio Conceição e Hugo Viana no final do clássico entre o Sporting e o FC Porto, da 14.ª jornada da I Liga, que os `leões` venceram por 2-0.