CD da FPF abre processo discplinar a Conceição, adjunto do Casa Pia, árbitros e delegados

Em comunicado divulgado hoje no site oficial da FPF, o organismo disciplinar anunciou também que instaurou um processo à equipa de arbitragem dessa partida da 32.ª jornada da I Liga, liderada por Manuel Oliveira, e aos delegados nomeados para o jogo.

O Conselho de Disciplina da FPF justificou a abertura dos processos disciplinares devido aos "factos ocorridos não descritos nos relatórios oficiais de jogo".

"O processo foi enviado, dia 18 de maio de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", lê-se no comunicado.

Num encontro que decorreu no Estádio do Dragão e que o FC Porto venceu por 2-1, elementos dos bancos dos `dragões` e do Casa Pia envolveram-se em confrontos após o apito final em pleno relvado, de acordo com as imagens televisivas do encontro.