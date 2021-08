Central João Queirós ex-Colónia é reforço do Desportivo de Chaves

Os transmontanos revelaram a contratação de mais este reforço através de uma nota publicada na rede social Facebook.



João Queirós representou a equipa B do Colónia, da Alemanha, na temporada passada, somando ainda uma passagem, no estrangeiro, pelos holandeses do Willem II.



O defesa já representou em Portugal clubes como o Sporting e durante a sua formação o Sporting de Braga, Palmeiras, Dragon Force, Benfica ou Barroselas.



O Desportivo de Chaves soma dois empates no arranque da temporada no segundo escalão, no terreno do Varzim (2-2) e na receção ao Leixões (1-1).



A equipa às ordens de Vítor Campelos defronta o Feirense no domingo, para terceira jornada da II Liga.