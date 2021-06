Central Pedrão não fica no Nacional com o clube a avançar para a FIFA

Face a esta reviravolta da situação, fonte do clube madeirense afirma que o Nacional irá avançar com uma queixa à FIFA, contra o atleta, alegando quebra contratual.



Pedrão atuou na época passada pelo Nacional, por empréstimo do Palmeiras, ficando o clube insular com opção de compra, a qual manifestou interesse em exercer.



Aliás, o Nacional já havia oficializado no princípio de junho a contratação em definitivo do central brasileiro, com um contrato válido por quatro temporadas.



Contudo, o central regressou ao Brasil para integrar o plantel do Palmeiras, que, recorde-se, é treinado pelo português Abel Ferreira, não respeitando, no entendimento do clube insular, o contrato que havia sido formalizado.