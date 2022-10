César Peixoto deixa de ser treinador do P. Ferreira

O P. Ferreira perdeu diante do V. Setúbal por 2-0 e os "castores" ainda não venceram esta época. Um cenário que leva ao despedimento do técnico, deu a conhecer o clube pacense.





"A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. comunica o término das funções da equipa técnica liderada pelo mister César Peixoto", refere o Paços de Ferreira em comunicado.



César Peixoto, que tinha chegado ao clube a meio da temporada passada, deixa a equipa ao fim de 10 jogos disputados, nos quais somou apenas dois empates para a I Liga, na qual segue em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com apenas dois pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Marítimo.