César Peixoto diz que o Paços de Ferreira vai discutir o resultado com o Estoril

"Acho que merecíamos ter mais pontos do que os que temos, mas a sorte não tem estado do nosso lado. Cada jogo que passa, temos menos tempo e, por isso, estamos mais pressionados. Sinto que é uma questão de confiança e de a bola a entrar. Depois, as coisas transformam-se. Quem for mais forte mentalmente e consistente, vai conseguir os seus objetivos”, disse César Peixoto, em conferência de imprensa.



Apesar de ocupar o último lugar, o técnico pacense disse sentir que “a equipa está forte e coesa, verdadeiramente”, e prometeu discutir os três pontos no Estádio António Coimbra da Mota, frente a um adversário de quem espera “muitas dificuldades”.



“O Estoril teve um início de época que lhe deu maior conforto, mas é uma boa equipa, com bons valores e vai querer voltar às vitórias. Esperamos um jogo muito difícil. Para nós, cada jogo é como uma final, mas vamos lá lutar pelos três pontos”, afirmou o técnico.



César Peixoto elogiou a ausência de competição no último fim de semana (o encontro da 20.ª jornada, com o Benfica, foi antecipada), por lhe permitir integrar melhor os mais recentes reforços, melhorar os índices físicos e fortalecer o que estava bem na equipa.



“Aproveitámos estes 15 dias para trabalhar os novos jogadores e aspetos para que não tínhamos tempo com esta sequência de jogos, nomeadamente os lançamentos, para a equipa tornar-se mais forte. Apesar de frustrada, a equipa sabe que está no caminho certo e acredita nisso e o que me deixa muito feliz é que quem entra a partir do banco acrescenta sempre”, concluiu.



Maracás, expulso na derrota em Portimão (1-0), por acumulação de cartões amarelos, é a única baixa entre os pacenses.



O Paços de Ferreira ocupa o último lugar, com nove pontos, enquanto o Estoril Praia é 13.º, com 22.



As duas equipas defrontam-se no Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.