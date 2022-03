César Peixoto diz que Paços está "preparado" e vai "chatear" FC Porto "focado"

"O campeonato não está decidido e o Sérgio [Conceição], que é um treinador muito exigente, não facilita em nada. Não me parece que [o FC Porto] virá relaxado ou desfocado, pelo contrário, estarão muito focados, até porque sabem que não vão ter um jogo fácil. Vão ter dificuldades, frente a uma equipa preparada e que vai querer chatear", disse César Peixoto, em conferência de antevisão.

O técnico pacense juntou ainda a política de rotatividade no FC Porto para justificar esta ideia, com a mesma convicção com que defendeu que "os primeiros 20 minutos podem ser cruciais para o que pode ser resto do jogo" e prometeu um Paços fiel às suas ideias.

"Não era lógico dizer que éramos favoritos, mesmo sabendo que somos uma equipa difícil a jogar em casa, mas não vamos abdicar da nossa ideia. Somos uma equipa muito organizada no processo defensivo e vamos ter de ser mais persistentes e criativos, ter o caráter e personalidade para tirar a bola da zona de pressão, percebendo onde está o espaço", referiu.

Para César Peixoto, o Paços, que foi a última equipa a vencer os atuais líderes do campeonato [3-2, em 30 de outubro de 2020] chega ao jogo com a lição estudada, esperando "conseguir contrariar a forte pressão do FC Porto na primeira fase de construção" para "tentar construir" e procurar "dividir o jogo".

"Para tentarmos desbloquear e contrariar o que o FC Porto tem de menos bom, peço aos jogadores para terem coragem. Acho que vai ser um jogo competitivo, em que vamos tentar lutar pelos três pontos", insistiu.

Do outro lado, o Paços vai encontrar "um FC Porto fortíssimo, muito confiante e agressivo".

César Peixoto deixou ainda elogios à qualidade de jogo do adversário, falando mesmo num "futebol mais agradável e bonito", `responsabilizando` diretamente alguns jogadores.

"Só chegam lá [aos `grandes`] os melhores, mas, para mim, há um jogador que tem feito um campeonato fantástico, que é o Vitinha [Vítor Ferreira]. Ele tem subido muito o nível da equipa, conseguindo desbloquear os problemas. O Fábio Vieira também é muito forte na zona de definição. São jogadores que resolvem de uma forma mais fluida e fácil. Há ainda o Otávio, sempre muito móvel, o Taremi, forte nas desmarcações", detalhou César Peixoto, com a garantia de que não haverá marcações individuais.

Hélder Ferreira, a cumprir castigo, é a novidade entre os indisponíveis do Paços, numa lista extensiva aos lesionados (de longa data) Jorge Silva, Flávio Ramos e João Vigário, além de Koffi.

O Paços de Ferreira, no 10.º lugar, com 27 pontos, defronta o líder FC Porto, com 64, no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.