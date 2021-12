César Peixoto é o novo treinador do Paços de Ferreira

O técnico regressa ao ativo, depois de ter orientado o Moreirense na época passada.







Do seu currículo constam ainda passagens por Chaves, Académica e Varzim, clube que salvou da descida na Liga 2 no primeiro ano da sua carreira.





Depois da ponderação de várias opções, como João Pedro Sousa e Julio Velásquez, a direção do Paços avançou para a contratação do jovem treinador de 41 anos, que desempenhava também a função de comentador desportivo nos últimos meses.



Peixoto sucede a Jorge Simão, que deixou o comando técnico no sábado, após uma série de dez jornadas seguidas sem vencer. A estreia está marcada para sábado, em casa do Tondela.



O Paços de Ferreira ocupa o 14° lugar da I Liga, com 11 pontos somados.