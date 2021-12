César Peixoto promete "equipa competitiva" no Paços de Ferreira

"Acreditamos muito no nosso trabalho, na qualidade do plantel e prometemos muito trabalho e empenho. Fiz um estudo detalhado individual e coletivo da equipa. Queremos uma equipa competitiva, a lutar pelos três pontos onde for", disse César Peixoto, honrado pelo convite do Paços, "se calhar, em Portugal, o clube que mais cresceu nos últimos anos".

Em conferência de imprensa, que serviu ainda de apresentação da nova equipa técnica, composta também por Ivo Campos, Rodrigo Fernandes e o `repetente` Peçanha, o jovem treinador, de 41 anos, falou da necessidade de "ser cirúrgico e ponderado na forma de mexer na equipa", lembrando que orientou apenas dois treinos e já vai a jogo, em Tondela, no sábado.

"Vamos encontrar um Tondela muito bem organizado, uma equipa que tem feito um campeonato estável. Vamos identificar os pontos fortes e trabalhar os pontos fracos do Tondela, montando uma equipa competitiva", afirmou César Peixoto, na véspera da estreia como técnico do Paços de Ferreira na I Liga, na qual já treinou na última época, em sete jogos, no Moreirense.

A organização e a parte mental foram as temáticas que mais atenção mereceram do técnico neste contacto inicial com o plantel, com César Peixoto a deixar claro que, no futuro, quer "a equipa mais dominadora".

"Estamos aqui para projetar o presente e o futuro. Quero uma equipa dominadora, que seja pressionante, num campeonato equilibrado e difícil. Sinto-me completamente preparado para isso", concluiu César Peixoto, ao lado do presidente do Paços.

Paulo Meneses foi à sala de imprensa dizer que a escolha de César Peixoto foi "ponderada e criteriosa, envolvendo toda a estrutura do futebol profissional e todos os que o compõem".

"Num contexto destes, não proliferam muitas escolhas e é evidente que não há consenso nestas coisas. Mas tratou-se de uma escolha criteriosa, que provocou várias reuniões e posso dizer que foi uma decisão da direção por convicção", explicou Paulo Meneses, sem esquecer a anterior equipa técnica, a quem agradeceu "todo o seu contributo, competência e dedicação".

As palavras de Paulo Meneses visaram também os adeptos mais céticos desta escolha, defendendo que, "mais do que criticar, os adeptos têm obrigação de acreditar e apoiar", e insistiu na teoria de que "o importante é que o treinador consiga potenciar o melhor dos jogadores que aqui estão".

O primeiro teste está marcado para sábado, em Tondela, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Na classificação da I Liga, o Paços de Ferreira ocupa o 14.º lugar, com 11 pontos, a um do Tondela, que é 12.º.

As duas equipas defrontam-se no estádio João Cardoso, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.