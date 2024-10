César Peixoto suspenso por oito dias

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF decidiu “condenar o arguido” pela “prática de infração disciplinar” na “sanção de suspensão de oito dias” e ainda com uma multa que “corresponde ao montante de 1.580 euros”, lê-se no documento.O processo disciplinar ao técnico da equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, foi instaurado em 3 de setembro, pelo CD da FPF, tendo por objeto o “apuramento da relevância disciplinar dos factos participados pelo Conselho de Arbitragem da FPF”.As declarações proferidas por César Peixoto, no final do encontro disputado entre Moreirense e Benfica em 30 de agosto (1-1), relativo à quarta jornada da I Liga portuguesa, a mostrar desagrado perante a arbitragem foram o motivo para a instauração do processo, adiantou à Lusa fonte oficial do clube minhoto.Na "flash interview" à SportTV, o técnico de 44 anos referiu que “não deixaram ganhar” o Moreirense, na sequência de um penálti a favor do Benfica, convertido aos 90+7 minutos por Marcos Leonardo, que considerou mal assinalado pelo árbitro André Narciso.César Peixoto vai estar afastado do banco de suplentes na receção do Moreirense ao Santa Clara, da oitava jornada da I Liga, agendada para as 15h30 de sábado, algo que já ia acontecer fruto da expulsão do técnico na ronda anterior, nos minutos finais da derrota com o Estrela da Amadora (2-1).