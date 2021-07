"Champions". Olympiacos de Pedro Martins entra a vencer

Já os polacos do Legia Varsóvia, com André Martins a titular e Rafael Lopes e Josué como suplentes utilizados, bateram em casa os estónios do Flora por 2-1. Rafael Lopes foi decisivo, ao apontar o tento do triunfo já em período de descontos.

Os holandeses do PSV golearam os turcos do Galatasaray por 5-1, com o português Bruma a não sair do banco de suplentes da equipa dos Países Baixos, tal como aconteceu com Josué Sá, que não foi utilizado nos búlgaros do Ludogorets, que emparam 0-0 na visita os eslovenos do Mura.