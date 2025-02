Chaves e Marítimo empatam em partida disputada a diferentes velocidades

Platiny colocou o Desportivo de Chaves em vantagem aos 47 minutos e Carlos Daniel igualou o marcador na reta final da partida, aos 85. Com este empate, os transmontanos permanecem no sexto posto, com 31 pontos, enquanto os insulares, há seis jogos seguidos sem vencer, ocupam agora o 14.º lugar, com 22.



Depois de um arranque a baixo ritmo, os flavienses carregaram no acelerador e estiveram perto de inaugurar o marcador por duas vezes, aos 17 minutos, com um remate em arco de Pelágio que rasou a baliza insular, e logo depois, aos 18, com um cruzamento de Rúben Pina que passou perto do poste esquerdo madeirense.



Com o Desportivo de Chaves por cima do jogo, o Marítimo foi demonstrando dificuldade em chegar à área adversária com perigo, embora tenha faltado critério no último terço do relvado a ambas as equipas.



Perto do intervalo, Bruno Rodrigues saltou nas alturas e cabeceou com perigo à baliza de Gonçalo Tabuaço, mas o guardião operou uma defesa segura. Do lado contrário, Vozinha travou um remate ‘à meia volta’ de Guedes.



No regresso ao relvado, as duas equipas demonstraram vontade em alterar o marcador, com os transmontanos a colocar-se em vantagem logo aos 47: apesar de ter travado um primeiro cruzamento de Aarón, o guardião dos insulares não ‘amarrou’ o esférico e este sobrou para Platiny que, à ‘boca’ da baliza, não desperdiçou a oportunidade.



Já com a partida a ‘meio-gás’, enquanto a turma flaviense foi controlando a vantagem mínima, os madeirenses demonstraram dificuldade em disputar a posse de bola, cenário que mudou nos últimos 20 minutos, com os insulares a ameaçar com perigo a baliza visitada.



A insistência do Marítimo acabou por dar frutos, aos 85, com Carlos Daniel a converter um pontapé livre num remate indefensável para Vozinha e a garantir a divisão de pontos em Trás-os-Montes.