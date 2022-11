Chaves e Santa Clara procuram regresso às vitórias

Se os flavienses quebraram na semana passada uma série de dois triunfos na prova, ao saírem goleados do terreno do líder invicto Benfica (5-0), os açorianos empataram na receção ao campeão nacional FC Porto (1-1) e pontuaram pela segunda ronda seguida.



O Desportivo de Chaves, 12.º classificado, com 15 pontos, consentiu sempre golos como visitado, mas não perde nessa condição há quatro partidas e pode, se vencer, subir ao nono lugar e terminar o primeiro terço da I Liga à entrada da metade superior da tabela.



Já o Santa Clara parte para o 250.º encontro da sua história no escalão principal na 16.ª posição, com nove pontos, à procura de tirar partido da derrota do Gil Vicente diante do Portimonense (1-2) e do ‘nulo’ entre Marítimo e Famalicão (0-0) para trepar três lugares.



O jogo principia às 20h15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e é arbitrado de Bruno José Costa.