Chaves eficaz vence Estrela da Amadora desinspirado

Wellington (30 e 90 minutos) e Rocha (36) apontaram os golos do conjunto de Trás-os-Montes, enquanto um autogolo de Nuno Coelho (90+4) ofereceu o tento de honra aos comandados de Ricardo Chéu, num jogo em que o defesa flaviense Alexsandro (24) e o guarda-redes amadorense Gonçalo Tabuaço (75) foram expulsos com vermelho direto.



Na tabela classificativa, o Desportivo de Chaves ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, com 26 pontos, enquanto o Estrela da Amadora ocupa a 10.ª posição, com 22.



O equilíbrio foi a nota dominante nos instantes iniciais, em que só um remate de Sérgio Conceição à entrada da área, ao lado, levou perigo às balizas, aos oito minutos, mas o jogo mudou radicalmente aos 24, quando Alexsandro foi expulso com vermelho direto, ao travar um contra-ataque muito perigoso dos amadorenses, conduzido por Madson.



À passagem da meia hora de jogo, um erro defensivo enorme de Tiago Melo, a falhar o corte por duas vezes, deixou a bola à mercê de Wellington, que disparou para o fundo das redes. Aos 36, foi a vez do capitão Rocha aparecer no meio dos adversários e ampliar a vantagem, após um livre lateral exemplarmente apontado por João Teixeira.



Apesar da superioridade numérica, o conjunto tricolor foi surpreendido pela eficácia transmontana e só perto do intervalo dispôs de uma soberana ocasião para minimizar "estragos", mas Paulo Vítor negou o golo a André Duarte, que, depois, desviou ao lado.



O guarda-redes dos flavienses manteve a inspiração no reatamento e fez mais outra enorme defesa, aos 49, desta feita a remate de Fabrício, na pequena área, tendo visto depois Madson, aos 57, aparecer-lhe na frente, mas a bola saiu ao lado da sua baliza.



Num segundo tempo pouco atrativo, a turma de Vítor Campelos fechou os caminhos, perante uma equipa tricolor em noite infeliz, que apenas ficaria pior aos 75, quando o guarda-redes Gonçalo Tabuaço também foi admoestado com o cartão vermelho direto, ao derrubar fora da área o recém-entrado Patrick.



Wellington, em cima do minuto 90, ampliou, tendo os estrelistas reduzido aos 90+4, com autogolo de Nuno Coelho.