Chaves empata Vizela numa grande penalidade a acabar o jogo

Francis Cann adiantou o Vizela, aos 61 minutos, com um remate frontal a coroar a superioridade da equipa no jogo, mas Zé Tiago, aos 90, restabeleceu a igualdade, na transformação de uma grande penalidade a castigar uma entrada faltosa sobre João Reis na área dos locais, fixando um resultado que acaba por ser lisonjeiro para os transmontanos.



Mais simples de processos e agressiva com e sem bola, o Vizela foi quase sempre superior e dispôs de várias oportunidades para marcar, mas o guarda-redes Paulo Vítor foi quase sempre o maior obstáculo, apenas não conseguindo deter o remate frontal de Francis Cann, três minutos depois de os vizelenses ficarem reduzidos a 10, por expulsão de Ericson.



Com um plantel mais experiente, o candidato Chaves procurava trabalhar mais a construção, mas abusou do jogo lateralizado, quase sempre previsível e sem incomodar Ivo Gonçalves, apenas batido de grande penalidade, aos 90 minutos.



Os flavienses, que apenas aceleraram o jogo nos minutos finais, acabaram o jogo por cima e com queixas da arbitragem, por não sancionar grande penalidade num puxão que pareceu evidente a Zé Tiago na área do Vizela.



Com este empate, Vizela e Desportivo de Chaves ascenderam ao quinto lugar, ambos com oito pontos, mas os flavienses têm menos um jogo.



Jogo disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Vizela - Desportivo de Chaves, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Francis Cann, 61 minutos.



1-1, Zé Tiago, 90 (grande penalidade).



Equipas:



- Vizela: Ivo Gonçalves, Koffi Kouao, Matheus Costa, Aidara, Kiki Afonso, Ericson, Zag, Marcos Paulo, Francis Cann (Tavinho, 86), Cassiano (Diogo Ribeiro, 75) e Fernando Cardozo (Samu, 58).



(Suplentes: Pedro Silva, João Pedro, Marcelo, Samu, Ofori, Tavinho, André Soares, Kiko e Diogo Ribeiro).



Treinador: Álvaro Pacheco.



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Reis, Luís Rocha, Bura (Niltinho, 87), José Gomes (Wellington Carvalho, 64), Luís Silva, Benny (Nicolas, 69), Baxti, Zé Tiago, João Teixeira e Roberto.



(Suplentes: Ricardo Moura, Rafael Vargas, Calasan, Raphael Guzzo, Kevin Pina, Niltinho, Wellington Carvalho e Nicolas).



Treinador: Carlos Pinto.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (09), Ericson (12 e 56), Aidara (55), Luís Silva (66) e Zé Tiago (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ericson (56).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.