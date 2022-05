Chaves encara jogo com Moreirense como uma final

O Desportivo de Chaves encara a segunda mão do 'play-off' de acesso à I Liga portuguesa de futebol como uma final que começa 0-0, apesar da vantagem de dois golos sobre o Moreirense, realçou hoje o treinador, Vítor Campelos.



"Só estamos focados no jogo de amanhã (domingo). É como uma final e vamos encarar como se estivesse 0-0. O que está para trás já passou", frisou o técnico dos flavienses, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.



Os transmontanos, terceiros classificados na II Liga, venceram por 2-0, em casa, o Moreirense na primeira mão do 'play-off' de acesso ao escalão principal na próxima época, e defendem a vantagem frente antepenúltimo da I Liga, no jogo de domingo, com início às 19:30, em Moreira de Cónegos.



Vítor Campelos alertou que terá de ser um Chaves "de superação" para conseguir ultrapassar uma "equipa valorosa".



"(O Moreirense) tem jogadores que conhecemos, alguns escolhidos por nós (equipa técnica) quando lá estávamos e sabemos o valor daquela equipa", salientou.



A vitória em casa, na primeira mão, deixou os flavienses muito próximos de regressarem ao escalão máximo do futebol português após três anos de ausência, mas o técnico de 47 anos pretende que a sua equipa mantenha a estratégia delineada.



"O jogo de sábado foi fantástico, mas falamos que esse jogo já foi ultrapassado e temos consciência daquilo que vamos ter que fazer. Sabemos que se jogarmos bem estamos mais perto de ganhar e vamos entrar em campo com 0-0 para vencer o jogo", atirou.



Campelos explicou que a sua equipa não sabe fazer outra coisa que não seja jogar "olhos nos olhos" para ganhar o encontro.



"Não tinha lógica estar a alterar algo que nos é intrínseco", acrescentou.



Frente a uma equipa de escalão superior, que garantiu um lugar no 'play-off' na última jornada da I Liga com uma vitória em casa por 4-1 sobre o Vizela, Vítor Campelos referiu que o Chaves depende apenas de si e é dessa forma que vai encarar o encontro.



"Amanhã (domingo), os jogadores têm de deixar tudo dentro de campo. Terá que ser um dia de superação, de se transcenderem", vincou.



Com a subida muito perto, Vítor Campelos referiu também que transmitiu ao seu plantel que este "não é um jogo da vida, mas é um jogo que fica para a vida", garantindo que "os jogadores sabem a repercussão que (uma subida) tem na sua vida e nas famílias, mas também na cidade e região de Trás-os-Montes".



Aos adeptos da equipa de Chaves, o técnico pediu um "apoio incessante" em Moreira de Cónegos.



O Desportivo de Chaves conta com um total de 16 participações entre os 'grandes' e procura voltar ao topo, depois de ter sido despromovido a última vez na temporada 2018/2019.



Esta temporada, os flavienses lutaram até à última jornada pela subida direta, mas no derradeiro jogo perderam frente ao Rio Ave (3-0), que se sagrou campeão, e viram o Casa Pia assegurar o segundo lugar e a promoção.



Já o Moreirense, às ordens de Ricardo Sá Pinto, procura garantir a presença na prova pela 13.ª vez, a nona consecutiva, na qual apresenta como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2018/19.