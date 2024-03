Chaves procura em Barcelos fugir ao último lugar

No Estádio Cidade de Barcelos, os flavienses, que não vencem há dois jogos, vão ter uma difícil missão, já que os gilistas, que somam 27 pontos no nono posto, pontuaram nos últimos três desafios.O Desportivo de Chaves, último, com 18, poderá encostar-se ao Vizela no 17.º, mas, para tal, precisará de triunfar num desafio com início agendado para as 20h15, com arbitragem de Cláudia Pereira.Para o desafio de encerramento da ronda, os "galos" ainda não podem contar com os lesionados Kiko Pereira, Zé Carlos e Afonso Moreira e os transmontanos estão privados de Cafú Phete e Bruno Rodrigues, ambos com problemas físicos, enquanto Sandro Cruz e Héctor Hernández estão em dúvida.





Na antevisão ao duelo, Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, destacou a importância de entrar bem na partida: "Amanhã vamos ter um jogo difícil. Tudo vai depender da forma como entramos em campo. Vamos ter um jogo do nosso campeonato e temos de ter confiança porque jogamos em casa".