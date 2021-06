Chaves quer lutar pelos primeiros lugares da II Liga

O técnico Vítor Campelos, que se mantém da temporada passada, destacou que espera um “campeonato extremamente competitivo” com equipas que vão apostar “muito forte para subir”, apontando as três que desceram da I Liga, mas não só.



“Vamos ser uma equipa que vai procurar em todos os jogos entrar para ganhar, queremos ser dentro do campo a extensão dos nossos adeptos. Ainda não tive oportunidade de sentir o calor humano dos adeptos do Chaves, mas espero que isso aconteça agora”, salientou.



Nuno Coelho, antigo jogador de FC Porto, Benfica, Belenenses ou Arouca, entre outros, de 33 anos, sublinhou também “a própria exigência interna do plantel”, quer “dos mais velhos, quer dos mais novos”.



“A história do Chaves fala por si e queremos ganhar todos os jogos. No fim, o objetivo maior é lutar pelos primeiros lugares”, destacou um dos capitães do plantel, o experiente médio Nuno Coelho, em declarações aos jornalistas.



O emblema de Trás-os-Montes, que parte para a terceira época no segundo escalão, após três temporadas na I Liga, vai realizar a pré-temporada entre Chaves e o concelho vizinho de Vila Pouca de Aguiar.



Os primeiros treinos têm ainda várias baixas, com as ausências de Nicolas, Paulo Vítor, Wellington e Juninho, por estarem de quarentena, devido à pandemia de covid-19, por terem viajado desde o Brasil.



O plantel às ordens de Vítor Campelos tem até ao momento 19 jogadores confirmados, entre eles cinco reforços, o lateral-esquerdo internacional moçambicano Bruno Langa (ex-Amora), de 23 anos, o defesa central Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), de 23 anos, o lateral direito Nuno Campos (ex-Mafra), de 28 anos, o defesa central brasileiro Alexsandro Ribeiro (ex-Amora), de 21 anos, e o avançado Pedro Ribeiro (ex-Felgueiras), de 21 anos.



O Desportivo de Chaves já tinha anunciado a renovação de contrato com o médio Kevin Pina, até à temporada 2023/24, e do guarda-redes Paulo Vítor, para a próxima época.



Também com contrato e que se mantêm da época transata estão os guarda-redes Tomás Igreja, Samu e Ricardo Moura, os defesas João Correia, Luís Rocha e Calasan, os médios Nuno Coelho e João Teixeira e os avançados Juninho, Batxi, Nicolas e Wellington.



A equipa técnica de Vítor Campelos, sofreu uma alteração para esta temporada, com a entrada de João Pedro Magalhães, que representava o Al Taawon, da Arábia Saudita, para o lugar de Tomás Campos, mantendo-se Marco Alves, Fernando Batista e Rúben Gomes.