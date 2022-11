Chaves reduzido a "10" empata com Vizela na Taça da Liga

Depois do flaviense Luther Singh inaugurar o marcador, aos 33 minutos, os anfitriões empataram aos 35, por Friday Etim, e operaram a reviravolta aos 75, num remate certeiro de Raphael Guzzo, já depois da expulsão de Carlos Ponck, aos 64, mas a equipa treinada por Vítor Campelos ainda "resgatou" um ponto por intermédio do extremo ganês.Em noite chuvosa, minhotos e transmontanos alternaram os momentos de perigo numa primeira parte em que as defesas concederam mais espaços à medida que o cronómetro avançava, depois de um início equilibrado.O Vizela ameaçou o golo inaugural em remates de Alejandro Alvarado, aos minutos 12 e 13, mas os flavienses responderam num lance individual de João Mendes, aos 27, e num livre de Euller, aos 29, antes de Luther Singh desfazer o nulo, ao aproveitar um ressalto para se isolar e bater Luiz Felipe com um remate cruzado.A equipa treinada por Álvaro Pacheco empatou na resposta, com Kévin Zohi a amortecer de cabeça após cruzamento da esquerda e Friday Etim a desferir um pontapé acrobático certeiro, em que Paulo Vítor tocou, sem sucesso, na bola.A formação da casa ganhou ascendente na segunda parte e tentou o golo por duas vezes no mesmo lance ao minuto 56, mas os remates de Nuno Moreira e de Raphael Guzzo esbarraram em Carlos Ponck, defesa que viu o cartão vermelho direto aos 64, ao travar Friday Etim, quando o avançado vizelense seguia em posição frontal à baliza.Em superioridade numérica, o Vizela ameaçou a reviravolta por Samu, ao minuto 70, antes de a concretizar num lance em que Raphael Guzzo intercetou um remate de longe do colega Nuno Moreira, controlou a bola e atirou-a para o fundo das redes.Os minhotos pareciam ter o jogo controlado, aparecendo mais vezes do que o oponente em situação ofensiva, mas, no penúltimo minuto de compensação, Abbas Issah surgiu isolado e rematou fora do alcance de Luiz Felipe, com a bola a tabelar no poste antes de entrar.As duas equipas têm um ponto num grupo cuja primeira jornada termina na sexta-feira, com o duelo entre FC Porto e Mafra, agendado para as 20h45.