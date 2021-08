Chaves soma primeira vitória ao bater Viseu apesar da inferioridade desde os 15 minutos

Com o triunfo, os transmontanos somam agora cinco pontos e estão isolados no oitavo lugar, enquanto os ‘viriatos’ se mantêm com três pontos.



Os primeiros instantes foram intensos, com João Teixeira a não perdoar na primeira oportunidade que teve logo aos três minutos, servido por João Mendes.



Mas também pouco depois, aos 15, Luís Rocha viu o vermelho direto ao derrubar João Vasco, quando este se isolava, e deixou a sua equipa a jogar durante mais de uma hora em inferioridade.



Coube aos visitantes procurarem a iniciativa de jogo e até ao intervalo criaram problemas na defensiva contrária. Mas Samu, em estreia esta temporada, fechou a baliza com destaque para a boa intervenção aos 18 minutos, quando Ayongo surgiu isolado.



O técnico Vítor Campelos soube reorganizar a sua equipa para jogar com menos um elemento na segunda parte, e além de defender melhor, a equipa da casa foi perigosa nas saídas para o ataque.



Desta forma, o 2-0 aos 69 minutos trouxe outra estabilidade aos flavienses. O avançado Patrick estreou-se a marcar pela nova equipa ao roubar a bola ao guarda-redes contrário e a finalizar.



Pouco depois, o encontro ficou sentenciado na melhor jogada, com Juninho, Bruno Teles, Adriano Castanheira e João Teixeira a levarem o esférico até à área contrária e o último a finalizar com classe.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves



Desportivo de Chaves – Académico de Viseu: 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, João Teixeira, 03 minutos.



2-0, Patrick, 69.



3-0, João Teixeira, 71.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Samu, João Correia, Luís Rocha, Alexsandro, Bruno Teles, Obiora (Paulinho, 80), João Mendes (Kevin Pina, 58), João Teixeira, Adriano Castanheira (Batxi, 81), Juninho (Wellington, 87) e Platiny (Patrick, 57).



(Suplentes: Paulo Vítor, Bruno Langa, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Batxi, Pedro Ribeiro, Wellington e Guima).



Treinador: Vítor Campelos.



- Académico de Viseu: Janota, Mesquita (André Claro, 57), Tiago Correia (Yuri Araújo, 36, Çakar, 62), Pedro Monteiro, Vítor Bruno. Erickson, Pana, Pedro Monteiro, Luisinho, Paul Ayongo e Nuno Tomás.



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, André Carvalhas, Çakar, André Claro, Renteria, Romy, Igor e Lúcio).



Treinador: Zé Gomes.







Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Bruno (32), Yuri Araújo (41), Pedro Monteiro (67) e Paulinho (86). Cartão vermelho direto para Luís Rocha (15).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.