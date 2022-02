Chaves vence Rio Ave e deixa II Liga ao rubro

A vitória permite aos flavienses encostarem-se ao topo da tabela no segundo escalão, apenas a um ponto dos líderes Casa Pia e Benfica B, que têm 40 pontos, enquanto o Rio Ave mantém os 38 pontos.



Os vila-condenses entraram melhor no desafio, que começou com 45 minutos de atraso, às 18:45, devido a um problema na iluminação do estádio.



Fruto de maior capacidade em ter bola, o que obrigou o Chaves a procurar as transições, os visitantes estiveram perto de marcar por Pedro Mendes, que falhou uma ocasião flagrante, aos 11 minutos, só com Paulo Vítor pela frente.



A partir dos 25 minutos, os transmontanos ganharam ascendente, conseguiram jogar no meio-campo contrário e as oportunidades e golos surgiram.



Aos 30 minutos, Platiny falhou só com Jhonatan pela frente, mas aos 37, Campos serviu Wellington na área que finalizou para o 1-0, e, três minutos depois, o avançado brasileiro serviu Batxi que na área, de primeira, encostou para o 2-0.



Coube ao Rio Ave assumir o controlo do desafio durante a segunda parte, mas nem com as alterações as oportunidades surgiram em grande quantidade.



O encontro tornou-se menos interessante com os flavienses a defenderem o resultado e apenas a explorarem as transições.



O 'aperto' dos visitantes intensificou-se após a expulsão de Obiora, aos 71 minutos, mas apenas nos descontos, aos 90+5, Ronan reduziu através de canto e no último lance Patrick acertou no poste e falhou o 3-1.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves -- Rio Ave, 2-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcador:



1-0, Wellington, 37 minutos.



2-0, Batxi, 40.



2-1, Ronan, 90+5.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos, Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Obiora, João Mendes (Nuno Coelho, 60), João Teixeira (Kevin Pina, 76), Wellington (Juninho, 90+3), Batxi (João Correia, 76) e Platiny (Patrick, 60).



(Suplentes: Samu, Kevin Pina, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Guima Queirós, Nuno Coelho e João Correia).



Treinador: Vítor Campelos.



- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Alhassane, 56), Renato Pantalon, Aderllan, Pedro Amaral, João Graça, Guga, Zé Manuel (Ronan, 75), Gabrielzinho (Ukra, 82), Aziz (Fábio Ronaldo, 82) e Pedro Mendes.



(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Hugo Gomes, Vítor Gomes, Ronan, Amine, Alhassane, Ukra e Fábio Ronaldo).



Treinador: Luís Freire.







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guga (19), João Mendes (53), Aziz (57), João Teixeira (74) e Renato Pantalon (90+2). Cartão vermelho a Obiora (71).



Assistência: Cerca de 1.100 espetadores.