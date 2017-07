Chris Willock diz que Benfica é um "grande desafio" e espera oportunidades

Lusa 01 Jul, 2017, 15:53 | Futebol Nacional

“É um clube enorme, do qual ouvi falar bastante. Recebi algumas propostas de outros clubes, mas assim que ouvi falar do Benfica fiquei muito interessado em vir”, afirmou o jogador de 19 anos, em declarações à BTV.



Na última época, Willock chegou a ser utilizado por Arséne Wenger em dois jogos da equipa principal dos ‘gunners’, mas cumpriu praticamente toda a temporada nos sub-23 da formação londrina, com três golos em 19 jogos disputados.



Do Benfica o extremo já tinha muitas informações, lembrando que o clube chegou duas vezes à final da UEFA Youth League, e que sabe terem passado pela Luz grandes jogadores, indicando Di Maria e David Luiz.



“Espero fazer o mesmo. Quero muito uma oportunidade para mostrar o que posso fazer”, disse, acrescentando que do atual Benfica conhece bem Jonas, “um jogador de topo”, e o Luisão, capitão e defesa dos ‘encarnados’.



Já hoje, o Benfica oficializou, também por cinco épocas, a contratação do avançado colombiano Cristián Arango, de 22 anos, ponta de lança que chega à Luz proveniente do Millonarios.



Os encarnados, tetracampeões nacionais, regressaram na sexta-feira ao trabalho, numa fase ainda dedicada a exames físicos e testes médicos e na qual o técnico Rui Vitória ainda não tem o grupo completo, com muitos jogadores ausentes.