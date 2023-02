"Cimeira de Presidentes decorreu num espírito muitíssimo positivo" - Pedro Proença

"A Cimeira de Presidentes decorreu num espírito muitíssimo positivo, num espírito de grande interação entre os presidentes das sociedades desportivas. Discutiu-se o modelo de negócio das competições do futebol profissional e a próxima Cimeira de Presidentes acontecerá em setembro deste ano", sublinhou.

À saída da Cimeira de Presidentes, que decorreu em Coimbra, Pedro Proença vincou aos jornalistas que "o ambiente foi muito positivo" e que "discussões como arbitragem e disciplina não entram nas Cimeiras de Presidentes".

"Volto a reiterar, esta capacidade que hoje os clubes têm em discutir a indústria do futebol é a marca de água destas Cimeiras de Presidentes", frisou.

Em discussão nesta Cimeira de Presidentes esteve a Centralização dos Direitos Audiovisuais, saindo do encontro o reforço da confirmação de que os prazos estabelecidos no Decreto-Lei 22-B/2021 -- apresentação do modelo centralizado à Autoridade da Concorrência em 2026 e implementação do modelo em 2028 -- serão cumpridos.

Em fase de consolidação estão também o Regulamento Audiovisual e o Regulamento de Controlo Económico, que serão aprovados até ao final da época 2022/23.

No que toca o Plano Estratégico 2023/27, foi destacada a importância que os próximos quatro anos desempenharão no desenvolvimento do futebol profissional, que "terão de ser enfrentados com enorme grau de profissionalismo e tecnocracia, pressupostos que desaconselham aventureirismos".

Nesta ocasião foi ainda feito um balanço das obras de construção da Arena Liga Portugal, cuja conclusão está prevista para novembro de 2023.

A X Cimeira de Presidentes da LPFP, a última no mandato de Pedro Proença à frente dos destinos da Liga de Portugal, contou com a presença de 32 líderes de clubes de futebol profissional da I Liga e da II Liga, não se tendo feito representar o Estoril e o Sporting da Covilhã.