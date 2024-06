Segundo um comunicado divulgado pela SAD do Tondela, quatro atletas terminam as suas ligações aos beirões no próximo dia 30 de junho, enquanto “Luan Farias está de saída após o fim do empréstimo por parte do Estrela da Amadora”.“O Tondela enaltece o profissionalismo demonstrado por todos, desejando-lhes felicidades para o seu futuro pessoal e profissional”, escreve a SAD do Tondela no comunicado.